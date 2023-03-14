Курганцы протестуют против ноу-хау губернатора Шумкова

Ноу-хау губернатора Курганской области, о котором он рассказывал президенту России, не понравилось жителям региона.

«Наше небольшое ноу-хау: там, где мы считаем, что дороги экономически неэффективно строить асфальтовые, делаем в щебёночном исполнении – в семь раз дешевле по бюджету расход. Сто километров в год за свой счёт Курганская область строит таким образом сельских дорог», – сообщил 6 марта Вадим Шумков Владимиру Путину.

А уже через несколько дней население Звериноголовского округа выступило против ремонта дорог щебнем. Сельчане просят изменить проект ремонта, так как щебенка «утонет» в песчаном грунте, – пишет URA.Ru.

«Жителей села Прорывное не устраивает вариант ремонта дороги с. Прорывное – п. Искра и Прорывное – Сосновая роща в щебеночном варианте. Мы по этим дорогам ездим каждый день. Точно такую же дорогу нам «отремонтировали» в деревне – глину и щебень положили в песок, дорогу испортили. Теперь ее нельзя грейдировать – по щебенке нож скачет, выбоины. Жители считают, что такой ремонт – это нерациональное использование бюджетных денег. В Куртамышском районе несколько дорог так же сделали, люди пишут, что стало только хуже», – рассказали журналистам местные депутаты.

Дороги, о которых говорят селяне, песчаные. Люди просят построить им 5 км асфальта либо восстановить низменную часть дороги за счет грунта с боковин, однако в «Курганавтодоре» дали понять, что ничего менять не собираются.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»