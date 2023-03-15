Бывший вице-губернатор Курганской области возглавил Чукотку

Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.

Вечером 15 марта президент в режиме видеоконференции провел с Кузнецовым встречу. На сайте kremlin.ru выложена стенограмма разговора.

В.Путин: Владислав Гариевич, добрый день!

В.Кузнецов: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Владислав Гариевич, как дела у Вас, как Вы оцениваете ситуацию сейчас на сегодняшнем месте работы.

В.Кузнецов: Владимир Владимирович, оцениваю положительно. Сейчас, после интеграции в Российскую Федерацию, по Вашему поручению формируется план социально-экономического развития до 2030 года. Это хорошо проработанный на ближайшее трёхлетие структурный документ, где изложены и куда интегрированы все цели и задачи с приоритетами. Поэтому стабильно работаем над экономикой, социальной сферой республики.

В.Путин: Процесс вхождения в экономику, в социальную, правовую сферу достаточно непростой. Удаётся преодолевать все эти трудности, о которых я сказал?

В.Кузнецов: Да, удаётся. Потому что начали это, естественно, загодя, и интеграция в правовую сферу Российской Федерации, в налоговое законодательство будет идти определённое время, но большую часть проблематики мы прошли. Также работаем по интеграции нашей промышленности в Российскую Федерацию вместе с профильным Министерством, с Правительством Российской Федерации. Также отразили всё это в плане. Есть чёткое понимание, как и куда движемся.

В.Путин: С федеральными органами у вас нормальные отношения, есть какие-то вопросы, требующие вмешательства с моей стороны либо со стороны Правительства, руководства Правительства?

В.Кузнецов: Владимир Владимирович, всё в рабочем порядке идёт очень хорошо: и коллеги крайне отзывчивые, реагируют очень быстро, и Марат Шакирзянович Хуснуллин нас оперативно курирует и помогает. Поэтому сейчас даже не назову ни одной проблемной сферы. То есть проблемных вопросов много, но решаются они в хорошем взаимодействии.

В.Путин: Отлично.

Вы знаете о возможных административно-кадровых решениях, связанных с предложениями, которые могут быть Вам сделаны. Как Вы к этому относитесь?

В.Кузнецов: Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен. Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором Вы говорите, я буду рад быть там полезным.

В.Путин: Хорошо, Владислав Гариевич.

Мы с Вами еще вернемся к этому вопросу, я надеюсь, что все проблемы, которые сейчас стоят перед Вами, будут решаться в том же темпе и с тем же качеством, которые Вы продемонстрировали до сих пор. Я хочу Вас за это поблагодарить. У Вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям: Вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что Вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности, и надеюсь, так оно и будет.

Хочу пожелать Вам удачи.

В.Кузнецов: Владимир Владимирович, большое спасибо за доверие. Для меня это честь и огромная ответственность. Спасибо.

В.Путин: Всего хорошего. Удачи.

В.Кузнецов: Всего доброго.

Курган, Ольга Федорова

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