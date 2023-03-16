российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 марта 2023, 22:29 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Мэрия Кургана закупает цветы на 12 млн рублей

Почти 12 млн собирается потратить на цветы мэрия Кургана. Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, этой весной город украсят петунии, колеусы, цинерарии, кохии, сальвии, бегонии, бархатцы, настурции, астильбы, астильбоидесы и люпины. Всего 9191 штука.

Первые цветы появятся на улицах уже к 9 мая, остальную рассаду высадят на клумбы до 1 июня. Поливать цветы будут три раза в неделю.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Россия,