Мэрия Кургана закупает цветы на 12 млн рублей

Почти 12 млн собирается потратить на цветы мэрия Кургана. Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, этой весной город украсят петунии, колеусы, цинерарии, кохии, сальвии, бегонии, бархатцы, настурции, астильбы, астильбоидесы и люпины. Всего 9191 штука.

Первые цветы появятся на улицах уже к 9 мая, остальную рассаду высадят на клумбы до 1 июня. Поливать цветы будут три раза в неделю.

Курган, Ольга Федорова

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