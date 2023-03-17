В Кургане мошенники подделывали результаты тестов по русскому и истории для мигрантов

В Кургане фигурантами уголовного дела стали граждане, которые принимают экзамены у иностранцев, желающих получить патент для работы в России. По версии следствия, злоумышленники подделывали результаты тестов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. За это они получали деньги от мигрантов. Подробности раскрывают в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

Подозреваемых четверо. Правоохранители называют их преступной группой. Согласно материалам, которые предоставили в ведомстве, среди иностранцев, которые воспользовались услугами таких «посредников», граждане Узбекистана и Азербайджана.

«Четверо жителей Кургана с марта по сентябрь 2022 года подыскивали мигрантов, желающих незаконно получить сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства. За вознаграждение фигуранты помогали им собрать документы, фальсифицировали процесс и результаты экзаменов, а затем направляли материалы в образовательные учреждения», – рассказали в управлении ФСБ.

Сертификаты, выданные вузами, мигранты использовали для получения патентов. По версии следствия, не менее 16 иностранных граждан получили с помощью поддельных сертификатов разрешения на работу в России.

В отношении участников организованной преступной группы УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Курган, Наталья Ефремова

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