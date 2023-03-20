Шутка про губернатора Шумкова помогла курганцам пройти в четвертьфинал Высшей лиги КВН (ВИДЕО)

Курганская команда КВН «Джентльмены удачи» удачно пошутила над губернатором Вадимом Шумковым. Под музыку из мультфильма «Король лев» КВНщики пропели благодарность главе Зауралья.

«И-и-и-из-з-з Кургана-а-а-а команда «Джентльмены удачи», покажут «Король лев». При подде-е-е-ержке администрации Курганской о-о-области в лице губернатора Шумкова Вадима Михайловича», – пропели игроки. Одновременно на экране медленно поднималось солнце с лицом губернатора Шумкова и присаживалось на Скалу Предков.

«Шумков Вадим Михалыч, Шумков Вадим Михалыч, Шумков Вадим Михалыч! Спасиба-а-а, Ва-а-а-ади-и-им!», – затянули курганцы и мультяшные зебры со слонами начали бить поклоны Шумкову.

Зал порвало от смеха. Когда крики и аплодисменты стихли, капитан команды Алихан Шериев сказал: «Вот вы смеетесь. А у нас в Кургане новости так начинаются». И вызвал новый приступ хохота у зрителей. В итоге курганская команда, которая впервые представлена в Высшей лиге КВН, прошла в четвертьфинал (игру показали на Первом канале 18 марта).

Курган, Ольга Федорова

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