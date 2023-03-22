В Кургане батюшки осветили кабинеты УМВД и подняли настроение полиции

Управление МВД России по Кургану посетили глава отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами сотрудники Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов и регент мужского архиерейского хора Геннадий Горохов. Служители культа освятили кабинеты сотрудников полиции и провели молебен перед иконой Божией Матери «Кузьмичанская».



«После молебна отец Владимир рассказал нам об истории иконы и побеседовал с сотрудниками. Геннадий удивил нас своим красивым голосом и мастерским пением молитв. Визит священника и регента поднял нам настроение. Мы всегда рады таким гостям», – прокомментировали визит служителей культа в УМВД по Кургану.

Курган, Ольга Федорова

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