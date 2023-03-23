Курганцу, призывавшему убивать чиновников, вынесли приговор

Жителя Кетовского района Курганской области приговорили к принудительным работам за призыв к расправе над чиновниками.

«Мужчина размещал в социальных сетях комментарии с призывами к совершению убийств представителей высших органов исполнительной и законодательной власти РФ в целях прекращения их деятельности. Кроме того, фигурант размещал подобные высказывания в отношении лиц нерусской национальности», – сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Путем частичного сложения наказаний за совершение указанных преступлений Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 39-летнего зауральца к принудительным работам на срок 1 год с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства и штрафа в размере 310 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 1 год.

Курган, Ольга Федорова

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