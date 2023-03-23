Курганский завод готов наладить выпуск роботизированных БМП

ПАО «Курганмашзавод», единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, готово начать серийное производство роботизированных машин со встроенным комплексом для удаленного управления, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

На предприятии также уточнили, что ранее «Курганмашзавод» совместно с АО «ВНИИ «Сигнал» (оба в составе АО «НПО «Высокоточные комплексы» входят в госкорпорацию «Ростех») создали БМП со встроенным в корпус машины и боевое отделение комплектом оборудования, позволяющим роботизировать функции механика-водителя и стрелка – управлять такой БМП можно дистанционно.

Курган, Ольга Федорова

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