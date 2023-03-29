Курганский вуз поможет жителям Мадагаскара и Сейшел выучить русский язык

Шадринский государственный педагогический университет подписал соглашение о сотрудничестве с университетом города Антананариву (Республика Мадагаскар).

«В рамках соглашения предполагается обсуждение возможности двухсторонних контактов с университетом Антананариву, обмен преподавателями, студентами, ведение активной научной работы», – сообщается н сайте ШГПУ.

Сейчас делегация курганского вуза находится на Мадагаскаре с рабочим визитом, результатом которого станет открытие в Антананариву Центра образования на русском языке. Ранее Шадринский университет выиграл грант на популяризацию русского языка в Республике Мадагаскар и Республике Сейшельские Острова.

«Центры открытого образования должны стать форпостами русской культуры, русского языка, они должны привлекать к себе людей, стремящихся к сотрудничеству с нашей страной, желающих получить образование в России», – говорит и.о. ректора ШГПУ Артур Русланович.

Шадринск, Ольга Федорова

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