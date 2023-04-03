российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 апреля 2023, 11:46 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

В курганском Совете ветеранов сменился глава

Фото – сайт Совета ветеранов Курганской области

В курганском отделении Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сменился председатель.

Вместо бывшего замгубернатора по соцполитике Леонида Пономарева эту должность занял экс-замначальника Курганского пограничного института ФСБ Юрий Черкащенко. Официальных заявлений о смене руководителя не было, но на сайте организации Черкащенко значится как «председатель областной организации ветеранов». А фамилия Пономарева числится в списке членов Бюро Совета ветеранов.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Россия,