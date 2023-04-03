В курганском Совете ветеранов сменился глава

В курганском отделении Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сменился председатель.

Вместо бывшего замгубернатора по соцполитике Леонида Пономарева эту должность занял экс-замначальника Курганского пограничного института ФСБ Юрий Черкащенко. Официальных заявлений о смене руководителя не было, но на сайте организации Черкащенко значится как «председатель областной организации ветеранов». А фамилия Пономарева числится в списке членов Бюро Совета ветеранов.

Курган, Ольга Федорова

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