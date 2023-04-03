В Курганской области застрелили мужчину

В Сафакулевском районе Курганской области расстреляли 38-летнего мужчину. Его тело с огнестрельными ранениями грудной клетки и головы нашли 31 марте 2023 года возле одного из частных домов деревни Большое Султаново.

«По данному факту следственным органам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По факту совершения преступления задержан 59-летний местный житель», – сообщает прокуратура Курганской области.

В целях координации работы правоохранительных органов на место совершения преступления выехал прокурор района.

Курган, Ольга Федорова

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