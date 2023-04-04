Помощник губернатора Шумкова получил госнаграду

Помощник губернатора Курганской области – начальник управления специальных программ Станислав Носков награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 3 апреля. Как сообщается в документе, госнаграду Носков получил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, до ноября 2022 года Станислав Носков возглавлял департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Затем он был назначен начальником управления спецпрограмм аппарата губернатора. Прошлой весной Станислав Носков занимался борьбой с масштабными природными пожарами в Зауралье, а осенью координировал работу по проведению частичной мобилизации.

Курган, Ольга Федорова

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