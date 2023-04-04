Губернатор Шумков раскритиковал генштаб за распределение мобилизованных в зоне СВО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал систему распределения мобилизованных по воинским частям. По его словам, многих мужчин из Зауралья отправили не туда, куда планировалось изначально.

«Переговорили с нашими мобилизованными парнями. Существенную часть из них разбросали более малыми группами, не по тем специальностям и частям, для которых готовили. Наверняка всё это можно было продумывать заранее, не прячась за «звездатой военной тайной», вместе с тем для нас это также создает определенные дополнительные проблемы в доставке материально-технического обеспечения. Отправлять в несколько крупных частей было намного проще с точки зрения логики и логистики. Ну, ничего, будем работать», – написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Курган, Ольга Федорова

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