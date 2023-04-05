В Курганской области введен особый противопожарный режим

С 5 апреля на территории всей Курганской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

В период действия особого противопожарного режима запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов;

Также в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:

– на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

В правительстве области напоминают, в случае если граждане стали очевидцами нарушения правил пожарной безопасности или возникновения лесного пожара, они должны позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112», телефон доверия МЧС 8 (3522) 23-99-99, единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

Для граждан, сообщивших информацию о виновных в возникновении пожара, предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Вознаграждение в размере 5 тыс. рублей предусмотрено за информацию о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории.

Для получения выплаты гражданину необходимо обратиться в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области с заявлением о выплате вознаграждения и предоставить копии заявления в полицию, уведомления о возбуждении уголовного или административного дела и своих документов (паспорт, ИНН, СНИЛС). Подать заявление на выплату можно по почте или лично по адресу: г. Курган, ул. Томина, д. 34. Телефон для справок: 8 (3522) 43-19-00.

Курган, Ольга Федорова

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