Губернатор Шумков пригрозил депутатам курганской облдумы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков недоволен работой депутатов областной думы. Он призвал их не заниматься болтовней и пригрозил лишить поддержки на выборах.

«Встречались с депутатами областной думы. Проговорили много разных вопросов. В том числе, что заниматься самолоббированием, разглагольствованием и пробиванием себе разного рода мест и преференций время прошло. Это не наш метод. И, уж точно, не вызов нынешнего времени, – написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале. – У нас был принят простой и понятный порядок работы с избирателями – делать годовой план работы, в котором ключевое место занимают вопросы реализации наказов избирателей, в том числе в части поддержки работы социальной сферы, благотворительность, активное участие в поддержке мобилизованных и их семей. Не попытки дележа бюджетов, а реальное развитие территорий, решение вопросов жителей. И во всем должно быть личное участие, а не болтовня и бесконечные попытки проехаться за чужой счет. Поручил коллегам в ближайшее время заслушать реализацию таких планов. Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг. Время нынче такое – хватит болтать».

Курган, Ольга Федорова

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