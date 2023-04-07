Губернатор Шумков презентовал регион в Москве

Губернатор Вадим Шумков 7 апреля презентовал инвестиционный потенциал Курганской области в Москве – на пленарном заседании в Агентстве стратегических инициатив. Согласно отчету региональных чиновников, по индексу агропромышленного производства по итогам 2022 года Зауралье заняло 1-е место в стране, индекс составил почти 140%.

Индекс промпроизводства – 102,5%, что выше значений по России и УрФО, в рейтинге субъектов – 26-е место. По объему ввода жилья – 18-е место в рейтинге субъектов. Регион достиг исторического минимума по регистрируемой безработице, уровень которой на начало апреля составил 0,9%.

В ходе презентации руководители из федеральных министерств поблагодарили курганских чиновников за высокие темпы развития региона. Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных отметил, что Курганская область принимает участие во всех программах поддержки Минпромторга. «По данным аналитического центра при правительстве России, динамика социально-экономического развития субъекта полностью достигнута по всем контрольным точкам стопроцентно, без нарушения сроков. Это говорит о высокой дисциплине команды», – сказал заместитель министра.

А глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов высоко оценил развитие агропромышленного комплекса региона, приведя в пример результаты валового сбора зерна в прошлом году.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»