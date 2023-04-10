Население Курганской области сократилось за год на 44 тыс. человек

Численность населения Курганской области за 2022 год сократилась почти на 44 тыс. человек. Согласно данным Свердловскстата, на 1 января 2022 года в регионе проживало 805 510 человек, а на 1 января 2023 года – уже только 761 586 человек.

При этом, в одном из промежуточных отчетов о демографии в начале 2023 года представители Свердловскстата сообщили, что численность населения Курганской области за январь-декабрь 2022 года сократилась всего на 10 706 человек. «Новый День», направил в службу статистики запрос с просьбой объяснить расхождение в цифрах.

Курган, Ольга Федорова

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