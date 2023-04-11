Росприроднадзор проиграл суд курганским коммунальщикам

Росприроднадзор проиграл суд курганской компании «Водный союз». Управление собиралось взыскать с коммунальщиков ущерб, причиненный реке Черная в размере 543 681 126 руб. 64 коп.

Однако сначала арбитражный суд Курганской области, а затем Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд требование надзорного ведомства не удовлетворили.

Курган, Ольга Федорова

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