Жителям Зауралья запретили ходить в лес

С 12 апреля по 2 мая 2023 года в Курганской области введен запрет на посещение лесов. Ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима.

В этот период гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта.

За нарушение правил предусмотрена ответственность в виде штрафа:

– для граждан – от 15 до 30 тыс. рублей;

– для юридических лиц – от 100 до 400 тыс. рублей;

– для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Также предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесу в период запрета на его посещение в связи с высокой пожарной опасностью или введением режима ЧС.

Штрафы составляют:

– для граждан – от 40 до 50 тыс. рублей;

– для юридических лиц – от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей;

– для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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