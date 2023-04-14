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Пятница, 14 апреля 2023, 10:06 мск

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Жителей Кургана напугал ночной пожар (ФОТО)

Фото – Анастасия Матусова, Александр Василевский, La Papessa, Маргарита Генералова группа «Типичный Курган» в ВК

В Кургане ночью произошел крупный ландшафтный пожар. В полночь загорелся камыш в Заозерном (5 мкр., 17 ). Зарево было видно даже из центра города. В социальных сетях люди переживали, что могли сгореть Ландшафтный парк или магазин.

Около трех часов ночи пожар был ликвидирован, – сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. Всего за сутки было зарегистрировано 9 пожаров. На возгорание мусора и ландшафтных пожаров пожарные привлекались 35 раз.

Курган, Ольга Федорова

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