В Кургане открылась бесплатная парикмахерская

В Богоявленском соборе Кургана начала работу социальная парикмахерская. Как сообщили в курганской епархии, каждый четверг с 13 до 16 часов нуждающиеся люди могут здесь совершенно бесплатно сделать стрижку. Парикмахерские услуги оказывает одна из прихожанок собора.

«Прихожане Богоявленского собора – большая семья, и каждый старается помочь другим людям, чем может», – сказал настоятель собора, секретарь епархии иерей Леонид Перчугов.

Курган, Ольга Федорова

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