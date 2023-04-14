В Зауралье выросли объемы жилищного строительства

В январе-марте 2023 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 105,8 тыс. кв. метров. Это на 24,9% больше уровня января-марта 2022 года, – сообщает Свердловскстат.

Индивидуальными застройщиками введено 65,5 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, или на 5% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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