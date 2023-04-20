Губернатор Шумков заподозрил глав районов в саботаже

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в очередной раз раскритиковал глав районов за плохое качество строительных работ в муниципалитетах. В своем телеграм-канале он сообщил о претензиях к главам, как к заказчикам строек. Некоторых даже заподозрил в намеренном провале проектов.

«Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются в нескольких муниципальных администрациях. Из-за этого несложные задания, вроде привязки проектов повторного применения либо строительства дорог, небольших социальных, линейных объектов, превращаются в многолетнюю эпопею с обязательной маетой и перекладыванием ответственности. В итоге простейшее проектирование может идти годами, а появление на стройке представителя заказчика осуществляется, вообще, непонятно зачем, – написал губернатор Вадим Шумков. – Постоянный поиск виноватых с заламыванием рук лишь подчеркивает то, что отдельные главы и их сотрудники так и не поняли суть, специфику и значимость этой работы. Нередко просто уповая на то, что губерния все равно за них все вопросы решит. Либо осознанно делая так, чтобы завалить всякое новое строительство в муниципалитете и делать его проблемой тех, кто даёт средства и помогает по всем ключевым вопросам. Логика проста – сидели на пятой точке ровно, считая основной работой произнесение речей на утренниках и праздниках, да раздачу открыток, вот и надо вернуть те «славные времена». Большая часть таких любителей «тихого праздника жизни» уже уволены либо разбежались сами по «лесам и болотам», оплакивая свою бывшую синекуру».

Тем главам, которые еще остались на своих местах, Шумков сообщил, что реальным заказчиком строительных проектов является население, которому нужны ровные дороги, новые и обновленные социальные объекты, нормальное ЖКХ. «Если же вы этого не понимаете, значит, вы им не нужны», – пригрозил глава Зауралья.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»