Курганский хакер атаковал правительство и Минтранспорта

Житель города Щучье Курганской области осужден за хакерские атаки на государственные структуры двух российских регионов.

Молодой человек использовал вредоносную программу, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Со своего домашнего компьютера он предпринимал попытки преодоления защиты ресурсов, принадлежащих Министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также правительству Калужской области.

«Однако ввиду высокой технической защищенности данных интернет-ресурсов доступ к информации, размещенной на сайтах государственных структур, получен не был», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Щучанский районный суд признал 22-летнего хакера виновным в использовании программы, предназначенной для уничтожения средств защиты компьютерной информации (ч. 1 ст. 273 УК РФ) и приговорил его к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Курган, Ольга Федорова

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