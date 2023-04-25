Более половины жилфонда в Зауралье состоит из неблагоустроенного жилья

В Курганской области общая площадь жилых помещений, которая одновременно оборудована водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, составляет лишь 48% от всего жилищного фонда.

Даже в городах и поселках городского типа доля такого жилищного фонда невысока – 66,8%. В сельских населенных пунктах благоустроенное жилье, по данным Свердловскстата, составляет 17,6%. Ранее служба статистики сообщала, что в Курганской области 35,2% домохозяйств не имеют домашнего туалета.

Большинство жилых домов в Курганской области (43,4%) было построено в 1971-1995 гг. Удельный вес жилья, имеющего износ 66% и выше, составил в 2022 году 14,1% от общей площади жилищного фонда области, в том числе свыше 70 процентов – 3,7% общей площади жилья.

На конец 2022 года жилищный фонд Курганской области насчитывал 22332,6 тыс. кв. м общей площади и за год увеличился на 1,2%. В среднем на одного жителя приходилось 29,3 кв. м общей площади.

Курган, Ольга Федорова

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