Вице-премьер Абрамченко раскритиковала власти Курганской области за пожары

На совещании по подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2023 году вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко упомянула Курганкую область в числе регионов, не выполнивших задачу по сокращению площади лесных пожаров, поставленную перед руководством субъектов Владимиром Путиным.

Зауралье допустило наибольшее превышение показателей наряду с Рязанской областью, Республикой Коми, ХМАО и Хабаровским краем.

«Необходимо не допускать возникновения лесных пожаров. А если пожар возник, то тушить его нужно в первые сутки. Этому способствует своевременное выполнение профилактических противопожарных мероприятий», – отметила Виктория Абрамченко.

По словам министра природных ресурсов Александра Козлова, правительство РФ выполнило все обязательства – финансирование сохранено в прежнем объеме, внесены необходимые изменения в нормативную базу, оснащенность техникой достигла 93%.

«Теперь все зависит от работы на местах – необходимо вовремя нарастить силы и средства, провести обучение сотрудников», – сказал Александр Козлов.

Как было отмечено на совещании, ущерб от пожаров исчисляется в миллиардах рублей. При этом взыскание штрафов и исков остается на низком уровне – в бюджет возвращается менее 1% от причинённого лесными пожарами ущерба.

На совещании обсуждался и механизм стимулирования регионов. Вице-премьер поручила Минфину, Минприроды и Рослесхозу завершить корректировку правил доведения средств до регионов. «В случае если регион систематически допускает ухудшение ситуации с лесными пожарами, такой субъект будет получать понижающий коэффициент. А регионы, справляющиеся с поставленной задачей – то есть тушение пожаров в первые сутки, проведение всех мероприятий, – будут получать большее финансирование», – заключила вице-премьер.

Курган, Ольга Федорова

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