На курганской трассе перевернулся рейсовый автобус

На трассе Курган – Целинное перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие, в том числе дети.

«Спасатели отработали. Детей перевезли в больницу Красного Креста, взрослых – в БСМП, – написал губернатор Вадим Шумков в своем тг-канале. – Отправил туда руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению».

Курган, Ольга Федорова

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