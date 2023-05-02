Пожарный рассказал о вероятности возгорания из-за искр от тепловоза

Глава противопожарного отдела «Гринпис Россия» Григорий Куксин объяснил, действительно ли бывают пожары из-за искр от движущегося тепловоза. Такую версию выдвинули в Курганской области, где перед началом майских праздников сложилась тяжелая обстановка с возгораниями. «От искр тепловозов пожары бывают, особенно после поворотов, где поезд вынужден сбросить, а потом набирать скорость, а также на затяжных подъемах. Чаще всего это связано с тем, что тепловоз не оборудован искрогасителями или они не исправны. И при этом в полосе отвода есть сухая трава», – сказал «Новому Дню» Куксин.

При этом он подчеркнул, что это «относительно редкое явление». «Если бы были только такие причины, пожарные бы справлялись с этим небольшим числом пожаров. Но сейчас к этим редким случаям добавляются совершенно массовые поджоги травы», – подчеркнул специалист.

Напомним, причиной пожара в деревне Логоушка Курганской области местные власти назвали как раз движение тепловоза. «Как установлено предварительно, к пожару привели искры, которые выбил проходивший мимо деревни тепловоз. Это подтверждают местные жители», – сообщал ТАСС.

Позднее железнодорожники отвергли это предположение. «Движение поездов на близлежащей железной дороге организовано на электротяге», – объяснили там.

Курган, Екатерина Норсеева

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