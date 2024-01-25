В регионах России волки стаями начали нападать на людей – в чем может быть причина

В Курганской области волк зашел в поселок Курорт «Озеро Медвежье» и напал на четверых человек. Однако некоторые очевидцы утверждают, что волков было не меньше трех. Одну женщину звери буквально растерзали, сообщает в своем сюжете Бизнес ФМ.

Рассказ местной жительницы приводит телеграм-канал Ural Mash:

«На нее напал волк. Сильно, очень сильно повредил ей лицо, кисти рук и кисти ног. Вызвали скорую помощь, довезли ее до больницы, она в больнице скончалась. Потом волк напал на собаку хозяйскую, откусил ей ухо. Вторую собаку он загрыз. Мужчина из пожарной части тоже пострадал. Потом местная жительница вышла из дома – прям в ограде тоже волк на нее налетел. Вызвали полицию – полиция у нас здесь дежурила всю ночь. Наши мужики, охотники, тоже отлавливали. Одного волка убили».

И удалось это охотникам не сразу. Дикий зверь сначала набросился на машину скорой помощи, которая вывозила пострадавших. На фото из местных пабликов видны следы крови на кузове автомобиля. По Сети также гуляет видео, записанное мужчиной, которому все-таки удалось застрелить хищника: «Вот такого [зверя] я поймал, Глеб. Четыре патрона! Возле дома. Он скорую грыз. Вот лежит. Он к нам прибежал на крыльцо». Во время нападения волков местные жители отбивались от них лопатами. И, судя по всему, нескольким хищникам удалось сбежать. А значит, в любой момент животные могут вернуться.

Набеги волков стали почти обычным делом для жителей поселка Луговой Волгоградской области. Здесь только за одну ночь хищники загрызли целое стадо овец. В Котовском районе за голову волка местные власти готовы платить охотникам по 20 тысяч рублей. Сообщалось, что нескольких волков видели в Калуге и что одного калужанина стая волков загнала на дерево почти в самом центре города, недалеко от набережной местного водохранилища, расположенного рядом с бором.

Впрочем, доказательств того, что это были именно волки, нет. Возможно, это была стая бродячих собак. Тем не менее, очевидно, что волки стали чаще нападать на людей и география таких происшествий расширяется. Почему – объясняет главный редактор журнала «Охота», биолог-охотовед Валерий Кузенков: «Охотоведы провели исследование в Краснодарском крае, там собрали более 20 черепов. У нас огромное количество так называемых волков уже имеют кровь бродячих собак, и они уже человека не боятся. То есть у волка генетически заложена боязнь перед человеком, но теперь появилось огромное количество волкособов так называемых, и плюс ощущается нехватка корма. У нас процветает браконьерство, которое выбивает полезных животных, – это лось, это косуля, это кабан, и волкам не хватает катастрофически еды, потому что волку надо съедать в день одному до пяти килограммов свежего мяса. Умножьте на 365 дней, получается полторы тонны. По данным Минприроды, в России живут 60 тысяч волков. Теперь полторы тонны мяса умножьте на 60 тысяч волков. Может быть, эти волки бешеные, я не знаю, это надо проверять».

Чтобы исключить или подтвердить это, тушу убитого в Курганской области волка отдали на экспертизу ветеринарам. Но то, по словам экспертов, что волки все чаще выходят к людям стаями, говорит не в пользу версии о бешенстве одной конкретной особи.

Курган, Елена Васильева

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