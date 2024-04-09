Якушев и Шумков призвали курганцев эвакуировать и не ждать прихода большой воды

Полпред президента в УрФо Владимир Якушев призвал курганцев, чьи дома попадают в зону затопления, эвакуироваться немедленно и не ждать, когда придет большая вода.

«По предварительным данным, мы ожидаем исторический максимум поднятия воды в реке Тобол. Поэтому все подготовительные мероприятия должны пройти очень оперативно и максимально эффективно. Что касается местных органов – это оповещение в тех населённых пунктах, где мы ожидаем подтопления. Второе – это правильная реакция населения. Потому что, учитывая тот объем воды, который идёт сегодня на Курганскую область, надо в максимально короткие сроки эвакуироваться», – отметил полпред.

Владимир Якушев подчеркнул, что в Курганской области идёт дополнительная работа по укреплению дамб и наращиванию группировки МЧС из регионов УрФО и федеральных сил и средств. В регион из Иваново вылетел самолёт Ил-76 МЧС России – на его борту 120 специалистов и единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России. В Курганскую область также направлена аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска. Накануне в Курган отправились и спасатели из Екатеринбурга.

«Все необходимые мероприятия идут в плановом режиме для того, чтобы подготовиться к приходу большой воды. Но тем не менее, ситуация прогнозируется достаточно напряжённой. Поэтому, в первую очередь, гражданам надо максимально оперативно и правильно реагировать на те извещения, которые будут приходить от МЧС», – резюмировал Владимир Якушев.

Напомним, что в связи с паводком в Курганской области введен режим ЧС. Прогнозируются подтопления десятков населённых пунктов, в том числе и самого Кургана. Начало подтоплений ждут с 10 апреля.

Отметим, что губернатор Курганской области Вадим Шумков также выступил с обращением к жителям региона: «Земляки, прогноз по паводку стремительно ухудшается, воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году.

Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол – эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придёт уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра.

В зоне риска, по погнозу МЧС, – Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдёт на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ.

При таких условиях будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, мкр-н Восточный и Кулацкий и др.

В ближайшее время коллеги из МЧС выдадут новый перечень подтопляемых территорий на карте.

Стихия непредсказуема, объем воды чрезвычайный, не рискуйте своими жизнью и здоровьем.

Ещё раз – ущерб переживем. Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, животных, документы, вещи и выезжайте к родным и близким в незатопляемые территории или в ПВРы. Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно. Вводим ЧС регионального уровня».

Курган, Елена Васильева

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