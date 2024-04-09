Министр МЧС из Оренбурга вылетел в Курган – там все только начинается

Глава МЧС Александр Куренков из затопленного Оренбуржья сегодня направился в Курганскую область – там паводок только начинается. Приход большой воды ожидается в Кургане в ночь на 10 апреля.

Спецборт МЧС вылетел в Курганскую область, где по прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта, более 4300 домов, более 5000 приусадебных участков, 600 дачных участков с населением свыше 19 тысяч человек в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Для того, чтобы минимизировать возможные риски МСЧ усилила группировку спасателей в Курганской области, силы сосредоточены в наиболее сложных районах Зауралья. Объявлена эвакуация населения из мест затопления. Объявлен региональный режим ЧС. Паводок прогнозируется наиболее сильный за последние тридцать лет.

Курган, Елена Васильева

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