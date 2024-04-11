Курганские священники облетели область с иконой на самолете Ан-2 (ФОТО)

Сегодня священники Курганской епархии совершили крестный ход по воздуху с чудотворной Казанской Чимеевской иконой Божией Матери.

Как сообщает сайт епархии, священнослужители сели в самолет Ан-2 вместе со специалистами по ЧС, которые мониторят паводковую ситуацию. Воздушное судно пролетело по маршруту: Курган – Смолино – Утятское – Глядянское – Боровлянка – Звериноголовское – Куртамышский район – Кетовский район – Каргопольский район – Юлдус – аэродром «Логовушка». Полет проходил на высоте около 500 метров.

Сопровождали святыню наместник Казанского Чимеевского мужского монастыря игумен Варнава (Ваулин), благочинный Западного церковного округа протоиерей Михаил Артемов, благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин и председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Георгий Чирков.

Во время полета священнослужители читали акафист Божией Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил поблагодарил священнослужителей и помощников в организации воздушного крестного хода.

По словам главы Курганской митрополии, к нему неоднократно обращались православные жители области с просьбой совершить такой облёт в связи с угрозой наводнения. Инициативу также активно поддержали региональные и федеральные СМИ.

«Я благодарю ответственные структуры за то, что во время запланированного облёта по мониторингу ситуации с паводком на борт взяли и священнослужителей с нашим известным по всей России чудотворным образом. Есть такая славная традиция на Русской земле – ради молитвы за людей совершать крестные ходы, пешком или на транспорте», – сказал владыка.

Митрополит Даниил напомнил страницы истории о неоднократной помощи русскому народу, которую являла Божия Матерь.

«Вспомним 1395 год, когда на Москву шел Тамерлан со своим огромным войском, а у нас не было никаких сил ему противостоять. И тогда из Владимира в Москву привезли древний образ Божией Матери, которая сейчас находится в Третьяковской галерее. Владимирскую икону наш народ встретил за городом, потому что городские стены не вмещали всех желающих поклониться образу Богородицы. Все люди упали на колени и со слезами просили Её о помощи. И мы знаем, чем закончилась эта история: Тамерлан испугался и бежал, – пояснил архипастырь. – Хочу обратить внимание на два фактора, которые изменили ситуацию: Божественную благодать, исходившую от святого образа, и покаяние народа, который встречал Божию Матерь на коленях и в молитве. Таких историй мы знаем много и хотим, чтобы Пресвятая Дева посетила нашу зауральскую землю, как когда-то в XIV веке. Она готова нам помогать, но от нас требуется усердие, покаяние и молитва».



Курган, Елена Владимирова

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