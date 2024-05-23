В Кургане два дня из-за выпускников нельзя будет купить выпить

В Кургане на два дня водится запрет на продажу алкоголя. Ограничение вводится мэрией города и будет действовать 24 и 25 мая. Причина – последние звонки в школах.

В документе администрации указано, что запрет вводится для магазинов розницы и объектов общепита на 24 мая 2024 года и 25 мая 2024 года с 08.00 часов до 23.00 часов и касается он, в том числе, пива.

Полиции рекомендовано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, соблюдением общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой праздника.

Курган, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube