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Вторник, 4 июня 2024, 15:34 мск

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Энергетики провели ремонт на межгосударственной ЛЭП

Энергетики отремонтировали железобетонные стойки и фундаменты опор на межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Курган – Аврора». Она имеет большое значение для устойчивой работы энергосистем России и Казахстана, отметили в пресс-службе филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала.
Энергетики обновили пять конструкций, высотой 26 м каждая. Железобетонная стойка – одна из основных частей опоры линии электропередачи, несущая остальные элементы. Со временем на ней могут появиться трещины и сколы бетона, поэтому необходимо вовремя проводить ремонт или замену.
Протяженность ЛЭП 500 кВ «Курган – Аврора» составляет 275 км, из них более 163 км обслуживают специалисты МЭС Урала. Помимо ремонта железобетонных стоек на линии они провели верховые осмотры и ремонты фундаментов.

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