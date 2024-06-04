Энергетики провели ремонт на межгосударственной ЛЭП

Энергетики отремонтировали железобетонные стойки и фундаменты опор на межгосударственной линии электропередачи 500 кВ «Курган – Аврора». Она имеет большое значение для устойчивой работы энергосистем России и Казахстана, отметили в пресс-службе филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала.

Энергетики обновили пять конструкций, высотой 26 м каждая. Железобетонная стойка – одна из основных частей опоры линии электропередачи, несущая остальные элементы. Со временем на ней могут появиться трещины и сколы бетона, поэтому необходимо вовремя проводить ремонт или замену.

Протяженность ЛЭП 500 кВ «Курган – Аврора» составляет 275 км, из них более 163 км обслуживают специалисты МЭС Урала. Помимо ремонта железобетонных стоек на линии они провели верховые осмотры и ремонты фундаментов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube