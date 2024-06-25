Как разведение индейки стало модным в России – опыт курганских фермеров

За десять лет в России выросло производство и потребление индейки. Эта птица стала не только доступной, но и модной. В 2022 году наша страна вышла на второе место в мире по производству индюшатины, впервые обогнав Польшу и Германию, и стала крупнейшим поставщиком в Китай, Саудовскую Аравию и Эмираты.

В селе Красномыльское Курганской области фермер Евгения Поспелова уже несколько десятилетий занимается разведением индейки. Птицевод и зооинженер по образованию, она более 20 лет проработала начальником цеха в совхозе, а после его распада вместе с мужем и еще одной фермерской семьей организовала собственное хозяйство. Начинали с разведения гусей, уток и кур, но по-настоящему дело расцвело с производством индейки.

«Когда мы начинали, у нас было всего 300 голов индейки. Тогда ее покупали не очень хорошо: мясо брали, а индюшат разводить боялись. А потом случилось так, что рядом с нами появилось много сильных хозяйств по разведению гусей, мы не выдерживали конкуренции. Тогда я убедила всех, что нужно перестраиваться на индейку. У нас были наработки по племенной работе, опыт в искусственном осеменении – все это пригодилось. Яйцо купили в племенном центре на Северном Кавказе. Создали свое маточное поголовье. И у нас стало хорошо получаться. К тому времени мясо индейки стало модным, и спрос увеличился. Появились качественные корма. И с 2010 года мы стали заниматься уже только индейкой. Производство росло, нужно было расширяться. В 2014 году мы начали подавать заявки на гранты. Я получила по федеральному гранту «Начинающий фермер» 1,5 миллиона рублей на оборудование. Мы добавили своих 500 тысяч и купили четыре инкубатора на 16 тысяч яиц каждый. Вторая семья по тому же гранту получила деньги на технику – купили трактор и «газель». Это дало толчок к развитию фермы. Мы построили новый инкубаторий, провели коммуникации, газ. Довели маточное поголовье до 1500», – рассказала Евгения Поспелова.

Сейчас фермерское хозяйство ежегодно выводит 5-6 тысяч индюшат. Рентабельность бизнеса составляет 50-60%, если нет срывов и ЧП. Например, в этом году птицеводы столкнулись с дефицитом качественных инкубационных яиц из-за экономических санкций.

«Спрос на индейку растет, а яйцо тяжелых кроссов – все импортное. У нас только-только развивается племенное дело. Одно импортное инкубационное яйцо сейчас стоит 220 рублей, ставропольское в два раза дешевле – в пределах 100 рублей, но доставка дорогая. Выкручиваемся, берем что есть. Поэтому свое маточное поголовье – это необходимость. Из-за санкций также подорожали импортные витамины и лекарства. Мы перестроились на новосибирские премиксы, нам они нравятся. С другой стороны, сейчас работать стало легче. Ввели санкции – и наша продукция стала более востребованной», – отметила Евгения.

Индейка – достаточно капризная птица для разведения. Для нее нужен теплый цех с хорошей вентиляцией, в котором поддерживается температура 33-35 градусов, питательные корма и витамины. Производство очень энергоемкое, да и индюшачье яйцо стоит дороже. Поэтому большинство фермерских хозяйств до сих пор предпочитают разводить уток и гусей – это намного легче.

Вывод индюшат в хозяйстве Евгении Поспеловой, как правило, начинается в конце апреля. Вылупившихся птиц переселяют в корпус. «Сейчас нужен особенный уход: тепло, витамины, аскорбинка с глюкозой, высококалорийные, сбалансированные корма, много протеина, чтобы птичку с 70 грамм до 20 килограмм вырастить. У нас кормление отличается от заводского. После трех месяцев птиц переводим на свои корма. В основе ячмень, горох, кукуруза, минеральная часть. Сажаем морковь, капусту, тыкву, чтобы кормить птиц. Обходимся без антибиотиков. Мясо получается живое, настоящее, вкусное. С двух месяцев индюшата находятся на свободном выпасе. Это старый экстенсивный метод выращивания: солнышко все болячки лечит. Хоть и привесы будут чуть меньше, чем на фабриках, зато затрат меньше», – описывает процесс производства Евгения.

На рынке мясо индейки считается премиальным. Его покупают все, кто следит за своим здоровьем. В индейке мало жира и много витаминов, мясо легко усваивается. А еще каждая часть тушки имеет несколько вкусов – гурманы улавливают до 40. Например, ножки индейки (красное мясо) напоминают по вкусу говядину или боровую дичь, а грудка (белое мясо) похожа на свинину.

На курганской ферме не только сами выращивают птицу, но и продают молодых индюшат под разведение. «Индейка птица хорошая, красивая и привязчивая к людям. Многие считают, что она очень уж нежная, а между прочим, у нее гораздо меньше болезней, чем у тех же кур и бройлеров. Просто нужно знать периоды, когда она особенно восприимчива к заболеваниям, и правильно ухаживать. И тогда все получится», – отмечает Евгения Поспелова.

Подробности – в видео на нашем канале.

Курган, Ангелина Сергеева

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