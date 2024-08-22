Школьник отдал свой питбайк бойцам на СВО (ВИДЕО)

Курганский школьник по имени Богдан передал бойцам СВО свой питбайк, узнав, что такой транспорт востребован в зоне спецоперации. Историю великодушного 14-летнего подростка рассказала депутат местной думы Анастасия Романович. Школьник сам обратился к ней с просьбой помочь – организовать доставку питбайка бойцам СВО.

Школьник отдал питбайк на СВО

«Богдану подарили питбайк на 14-летие, но он сам где-то прочел, узнал, что бойцам такая техника нужнее, согласовал с родителями, а потом попросил меня помочь с доставкой. Задачу выполнила. Питбайк доехал до одного из наших подразделений», – рассказала Анастасия Романович.

Бойцы записали обращение, в котором поблагодарили школьника за подарок. Они объяснили, что байк им очень пригодится. Такие мотоциклы используются в разных подразделениях. Например, с их помощью передвигаются разведчики, перевозят небольшие грузы или даже эвакуируют раненых в безопасные зоны.

Курган, Елена Сычева

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