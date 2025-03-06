Ветеран СВО получил кресло чиновника в Зауралье

В Курганской области назначили исполняющего обязанности директора департамента общественной безопасности. Им стал Илья Шалита, выпускник программы «Время героев» для ветеранов боевых действий. Шалита – выпускник Екатеринбургского артиллерийского института, участник СВО, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, двумя медалями «За отвагу», медалями «За храбрость» I и II степеней, кавалер ордена Мужества.

На новой должности он будет курировать обеспечение взаимодействия органов государственной власти субъекта с силовыми ведомствами Курганской области, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Встреча с президентом России, лекции ведущих управленцев страны, их откровенность и внимание к вопросам, волнующим жителей – это значимые события для каждого участника, которые дают практические знания и опыт. В ходе обучения мы работали с региональными и федеральными командами, изучая лучшие практики территориального развития и проектного управления. Безусловно этот опыт помогает понять потребности и возможности для развития субъектов и отдельных отраслей», – отметил Шалита.

Курган, Елена Сычева

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