Губернатор Курганской области рассказал, зачем гинекологи склоняют женщин к абортам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился своим видением решения демографической проблемы. По итогам своей встречи с главой фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной, г-н Шумков оформил свои мысли в большую колонку в телеграм-канале. Исходя из нее, многие гинекологи в России находятся под влиянием ВОЗ и других «людоедских лавок» и поэтому склоняют женщин к прерыванию беременности.

Размышления г-на Шумкова о том, как улучшить демографию в России, приводим в ленте без правок.

«С Натальей Москвитиной провели очередную встречу по вопросам противоабортной деятельности. Уже с обратной связью от наших служб. Есть ряд согласованных позиций. Государством в рамках системы страховой медицины предусмотрено финансирование проведения абортов, а средств на предотвращение самих абортов по программе ОМС не выделяется вовсе. Получается совсем не логично. Полагаем, будет правильно, если из одного и того же финансового лимита профильным медицинским учреждениям можно будет финансировать не только осуществление абортов, но прежде всего – работу по их предотвращению. Значительной проблемой остаëтся настрой самих гинекологов-акушеров, часть из которых застряли в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других «людоедских» лавок, которые сейчас начали разгонять сами их хозяева. Нередко такие специалисты, получая зарплату от государства, сами же выступают ярыми сторонниками и инициаторами проведения абортов и предотвращения зачатия и родов в 100% случаев. Склоняя к этому тех, кто не определился, не сделал выбор. Это неправильно. Наш народ должен расти и развиваться, а не усыхать и вымирать под рекомендации всякого международного отребья. Нужно поправлять и эту ситуацию. Сейчас относительно неплохо развивается система детских пособий. Это позволяет содержать ребёнка хотя бы по минимальному стандарту потребностей, но сама мама, которая должна ухаживать за ребёнком, не всегда имеет самостоятельный источник дохода именно для себя. При наличии ресурсов у государства, в будущем, нужно будет подумать о введении не только детского пособия, но и пособия для неработающих матерей, в одиночку ухаживающих за ребенком до 3 лет. А ещё каждая женщина от зачатия до любого возраста ребёнка должна получить прямую гарантию от государства, что, если что-то в её жизни пойдёт не так, государство в любое время, на любом этапе заберёт её ребёнка, вырастит, выкормит, воспитает и обеспечит, без каких-либо социальных и финансовых негативных последствий для его матери. Будем помогать Наталье Игоревне продвигать её нужные инициативы). При этом определяющим фактором роста рождаемости остаётся дух нации, её пассионарность, желание жить и развиваться, не сводя всё лишь к потребностям потребления».

Курган, Елена Васильева

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