Ветеран ФСБ и войны в Афганистане просит у Путина защиты от произвола силовиков

Подполковник запаса ФСБ РФ, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Белых направил президенту России Владимиру Путину обращение, в котором просит помочь ему в поисках справедливости.

В письме ветерана (копия есть в редакции «Нового Дня») говорится, что он сам, два его друга и сын стали фигурантами сфабрикованного уголовного дела о создании организованной преступной группировки. «Поводом обращения к Вам как к Гаранту соблюдения конституционных прав и последней надеждой на справедливость послужила исключительная ситуация в абсурдном обвинении меня, моих товарищей Миронова И.Б., Шлемензона В.И. и сына Белых К.А., якобы, в создании мною организованной группировки (ОГ) и соответствующих неправомерных действиях следственных, правоохранительных и судебных органов», – пишет Александр Белых.

Ветерана и его близких обвиняют в создании формального документооборота и фирм-однодневок при отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также в обналичивании денег. Белых считает обвинения абсурдными. Более того, он утверждает, что следователь Витязева просто списала фабулу его уголовного дела с другого – из Оренбургской области.

История событий такова. Уголовное дело по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» было возбуждено СУ СКР по Курганской области в марте 2020 года, но 30 декабря этого же года оно было прекращено за отсутствием состава преступления. В марте 2021-го было возбуждено новое дело – уже по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», и через несколько месяцев – по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

После долгого предварительного следствия в августе 2023 года обвинительное заключение передали в Курганский городской суд, но в ноябре судьи А.В. Петров и Д.Н. Благинин возвратили дело прокурору с формулировкой «указанные нарушения суд признает существенными и дальнейшее рассмотрение судом без их устранения невозможно». Их доводы были изложены на 10 листах постановления. Однако в 2026 году уголовное дело снова вернули в Курганский городской суд – уже новому составу суда. Никаких исправлений в него внесено не было, отметил автор обращения.

За прошедшие 6 лет у Александра Белых и его друзей Владимира Шлемензона и Игоря Миронова развились тяжелые заболевания. Сын ветерана, Константин Белых, уже 2 года находится в СИЗО, хотя, по мнению его отца, никаких оснований для подобной меры пресечения не имеется.

«На заводе за брак исполнителя наказывают монетой, увольнением, а здесь люди, их здоровье и судьбы. И никакой ответственности. Ведь никакой не секрет, что многие дела открываются и закрываются за деньги. Так не должно быть!» – пишет Белых и заканчивает свое обращение словами: «Владимир Владимирович! Извините, что выбрал такую форму обращения к Вам. Я понимаю, что у Вас и без наших проблем есть чем заняться. Но мне как бывшему сотруднику органов безопасности, внёсшему свой посильный вклад в защиту интересов нашего Отечества, больно видеть и осознавать степень этих проблем, их опасность для здорового функционирования общества в сложнейший для страны период. Прошу Вас положить конец этому правовому беспределу».

Курган, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

