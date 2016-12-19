Под Петербургом электричка насмерть сбила девушку

Публикации за 19.12.16

Электричка сбила насмерть пешехода в Пушкинском районе Петербурга. Погибшая – молодая девушка.

Как сообщил «Фонтанке» очевидец, на Витебском направлении Октябрьской железной дороги, на станции 21 км, электропоезд сбил девушку. Информацию подтвердили в УТ МВД РФ по СЗФО. Трагедия произошла сегодня около половины девятого утра. На платформе 21 км близ Пушкина электропоездом была смертельно травмирована женщина 1986 года рождения, пояснили в транспортной полиции.

Начата проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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