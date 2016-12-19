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Публикации за 19.12.16

В Кудровке под Петербургом побитый таксист выстрелил пассажиру в лицо

В Кудровке под Петербургом побитый таксист выстрелил пассажиру в лицо

Конфликт между водителем такси и пассажиром закончился стрельбой из травмата. Пассажир госпитализирован.

Инцидент произошел минувшей ночью в микрорайоне «Новый Оккервиль» (деревня Кудрово). Как сообщает «Фонтанка», в переулке Клочкова в Петербурге 32-летний мужчина остановил такси и назвал адрес в деревне Кудрово. На подъезде, в микрорайоне «Новый Оккервиль», между пассажиром и 46-летним водителем произошел конфликт. «Под занавес» таксист выхватил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Очевидцы случившегося говорят, что пассажиров было двое и они перед этим били таксиста на улице.

Подстреленный оказался в больнице один. Врачи диагностировали у него рваную рану лица, перелом челюсти и ожоги. По всей видимости, выстрелы были произведены с близкого расстояния. Медики обработали раны, наложили повязку и отпустили пострадавшего домой.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.12.16

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