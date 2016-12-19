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Публикации за 19.12.16

В Апатитах сезон корпоративов открыло мега-побоище с участием персонала психбольницы

В Апатитах сезон корпоративов открыло мега-побоище с участием персонала психбольницы

В Апатитах (Мурманская область) сезон новогодних корпоративов открылся грандиозным ресторанным побоищем с участием персонала местной психбольницы и четырех сестер, праздновавших день рождения одной из них. Разнимать разъяренных пьяных дам пришлось полицейским, причем понадобились объединенные усилия трех нарядом ППС, два наряда ГИБДД и наряд Росгвардии, в общей сложности не менее 15-ти правоохранителей.

Как сообщает ХибИнформБюро, побоище произошло в ночь на воскресенье в кафе «Рандеву». Здесь отмечали Новый год сотрудники Мурманской областной психиатрической больницы, в основном женщины, а другой праздник был у четырех сестер – одна из них отмечала день рождения. Дружбы двух компаний не получилось с самого начала, а с каждой выпитой рюмкой ситуация только накалялась. Сначала кому-то не понравилась песня, которую попросили включить «конкуренты», потом кто-то «не так» на кого-то посмотрел, потом кто-то «не то» кому-то сказал. Затем медики – то ли случайно, то ли намеренно – проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы. Лопнувший шарик произвел эффект взорвавшейся бомбы: началась массовая дамская драка. Немногие мужчины, пытавшиеся угомонить представительниц «слабого пола», моментально, что называется, «получили по сусалам» и ретировались на улицу, вытирая кровавую юшку с носов.

Однозначную победу в драке одержала «команда сестер» – и это несмотря на численное преимущество и профессиональные навыки персонала психбольницы. Спаянная сестринская четвёрка (одна из сестёр, к слову, находилась на тот момент в розыске за кражу) обратила соперниц в бегство.

Правоохранителям, приехавшим по вызову разнимать драку, также досталось от именинницы и ее родственниц. В битве с законом дамы отчаянно сопротивлялись, осыпая стражей порядка забористой бранью и не давая надеть на себя наручники. Когда патрульные стали прибывать на подмогу один за другим, женщины избрали совершенно другую тактику – прикинулись избитыми и обессиленными жертвами полицейского произвола. В итоге их доставили сначала в опорный пункт полиции на улице Победы, а затем – в дежурную часть МО МВД «Апатитский». Побоище было зафиксировано на видео, но демонстрировать его затруднительно из-за обилия нецензурной лексики.

С прибытие «скорой помощи» версия сестер о «жестоком избиении» их полицейскими не подтвердилась. Врачи, осмотрев задержанных, констатировали, что с ними всё в порядке. Полицейские пояснили, что, разнимая драку, старались не травмировать участниц побоища. «Мужиков утихомиривать – в сто раз проще!, – признался один из полицейских. – А хуже пьяной агрессивной дамы – только ядерная война!».

Мурманск, Полина Николаева

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