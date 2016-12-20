Дело об убийстве чиновницы Росреестра в Ленобласти направлено в суд

Публикации за 20.12.16

Следователи направили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело об убийстве начальницы Всеволожского отдела управления Росреестра по Ленобласти Натальи Захаровой. Как сообщает пресс-служба СКР, расследование завершено. Мотив убийства – месть подчиненной Захаровой, которую уволили из-за поддельного диплома о получении среднего специального образования.

Фигуранты дела – Михаил Сорокин, Александр Смирнов, Андрей Иванов, Вадим Харватов, Владимир Толдов, Николай Журавлев и Юлия Новоденская. В зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве организованной группой лиц из корыстных побуждений лица, находящегося в беспомощном состоянии; похищении организованной группой; разбое организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью, подстрекательстве и пособничестве в убийстве, укрывательстве преступления.

Установлено, что после увольнения из Росреестра Новоденская обратилась к своему знакомому Сорокину с предложением совершить убийство за денежное вознаграждение в размере от 30 до 100 млн рублей, которые, по ее предположению, должны были находиться дома у потерпевшей. Сорокин согласился на убийство. Получив от «заказчицы» всю необходимую информацию, которой она обладала благодаря дружеским отношениям с потерпевшей, Сорокин привлек к совершению преступления своих коллег – фельдшера и водителя скорой медицинской помощи Всеволожской районной больницы Харватова и Иванова, а также еще одного своего знакомого Смирнова. Именно он в течение более чем двух месяцев осуществлял подготовку преступления, в том числе слежку за потерпевшей.

29 сентября 2015 года Сорокин, Иванов, Харватов и Смирнов похитили Захарову от автомобильной стоянки, где она оставляла свою машину. Они перевезли женщину в гараж в селе Павлово, отняли ключи от её квартиры, после чего Смирнов поехал туда и похитил более 2 млн рублей. В это время остальные подельники задушили жертву. После совершения убийства преступники перевезли тело потерпевшей по месту жительства одного из обвиняемых, а затем увезли труп в Кронштадт, где закопали в песке на берегу Финского залива. Украденные деньги они поделили.

Когда Захарову начали искать, обвиняемые при участии Толдова и Журавлева выкопали тело и утопили в одном из водоемов на участке местности вблизи поселка Борисова Грива.

14 октября 2015 года подозреваемые были задержаны. Они дали признательные показания и указали место, где спрятали тело. Суд заключил обвиняемых под стражу.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.12.16

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