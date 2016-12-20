Сбежавшая в Ленинградском зоопарке тигрица Герда вернулась к обычной жизни

Публикации за 20.12.16

Пожилая тигрица Герда, сбежавшая на минувших выходных в Ленинградском зоопарке, вернулась в вольер после реабилитации от снотворного. Ветеринары осмотрели 18-летнюю полосатую беглянку и разрешили ей вновь поселиться со своим другом Амадеем, сообщает радио «Балтика».

Как рассказали сотрудники зоопарка, Герда «отходила» от наркоза почти сутки. Сегодня она почувствовала себя лучше и вернулась к прежнему образу жизни.

Герда сбежала из вольера в минувшую субботу из-за ошибки работника, забывшего закрыть клетку. Он начал махать на тигрицу лопатой, и она поранила его. Сотрудники зоопарка сумели самостоятельно поймать Герду, выстрелив в нее дротиком со снотворным. Из-за преклонного возраста тигрицы наркоз она перенесла тяжело.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.12.16

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