В Петербурге из окна колледжа выпала 19-летняя студентка

Публикации за 21.12.16

В Красногвардейском районе Петербурга из окна Охтинского колледжа выпала девушка. Она пролетела четыре этажа здания.

Как сообщает радио «Балтика», на место происшествия прибыла «скорая помощь», сотрудники правоохранительных органов и оперативно-следственная группа. 19-летнюю учащуюся доставили в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжёлое.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.12.16

Сбежавшая в Ленинградском зоопарке тигрица Герда вернулась к обычной жизни. / Максим Химухин: Россия рисковала стать родиной фашизма, если бы большевики потерпели крах в 1917 году. / Дмитрий Хворостовский попал в больницу в Петербурге. Концерты певца в российских городах отменены. Читать дальше

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