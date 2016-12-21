В Петербурге из окна колледжа выпала 19-летняя студентка

В Красногвардейском районе Петербурга из окна Охтинского колледжа выпала девушка. Она пролетела четыре этажа здания.
Как сообщает радио «Балтика», на место происшествия прибыла «скорая помощь», сотрудники правоохранительных органов и оперативно-следственная группа. 19-летнюю учащуюся доставили в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжёлое.
Санкт-Петербург, Полина Николаева
Санкт-Петербург. Другие новости 20.12.16
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