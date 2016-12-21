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Публикации за 21.12.16

Новый год в Петербурге будет мокрым и слякотным

Новый год в Петербурге будет мокрым и слякотным

На новогодние праздники, в том числе и 31 декабря, в Петербурге будет плюсовая температура. Январь также будет теплее климатической нормы.

Как сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, до конца декабря в городе будет наблюдаться неустойчивая, но в целом теплая погода. В начале следующей недели температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Со второй половины недели произойдет похолодание до 1 – 6 градусов ниже нуля, а к праздникам опять начнется оттепель, пишет «Фонтанка».

Температура воздуха в январе окажется в среднем на 2 с лишним градуса выше нормы и будет меняться от минус 1 до минус 6 градусов (ночью – минус 5-10). Ожидаются также кратковременные оттепели до плюс 3 градусов.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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