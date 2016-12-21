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Публикации за 21.12.16

В Мурманске за 4 минуты потушили возгорание на атомном ледоколе «Ямал»

В Мурманске за 4 минуты потушили возгорание на атомном ледоколе «Ямал»

На атомном ледоколе «Ямал», находящемся на предприятии «Атомфлот» в Мурманске, сегодня произошло возгорание. Огонь был оперативно потушен до приезда пожарных, сообщает МЧС. .

Первый заместитель гендиректора, главный инженер предприятия Мустафа Кашка рассказал, что возгорание возникло в 11:30. Экипаж судна потушил огонь за 4 минуты. Возможно, ЧП произошло из-за лампы накаливания прожектора.

В результате происшествия выгорела незначительная часть брезентового покрытия чехла. Специалисты устанавливают причины возгорания, пишет «Мурманский вестник».

На ледоколе «Ямал», находящемся в доке, продолжаются плановые ремонтные работы.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 21.12.16

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