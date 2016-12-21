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Публикации за 21.12.16

В Выборге пожилой влюбленный преподаватель устроил похищение студентки

В Выборге пожилой влюбленный преподаватель устроил похищение студентки

Следственный комитет Ленобласти завершил расследование уголовного дела о похищении 24-летней девушки. Фигуранты дела – 60-летний и 43-летний мужчины, один из них находится в розыске. Мотивом преступления стала безответная любовь. Дело, возбужденное год назад по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений», направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба СКР, в ноябре 2015 года 60-летний преподаватель, испытывая безответные чувства к 24-летней девушке, у которой он был научным руководителем, предложил двоим знакомым 110 тысяч долларов за похищение девушки и инсценировку его похищения. Цель была проста: добиться расположения девушки, совершив «героические» действия, которые приведут к освобождению от похитителей.

Преступный план был осуществлен. 11 ноября девушка, ехавшая на машине вместе с преподавателем, была похищена под угрозой предмета, похожего на пистолет. Затем организатор похищения вместе с жертвой были помещены в подвал здания, откуда на следующий день якобы благодаря действиям организатора освободились.

Девушке после всего пережитого пришлось обратиться за помощью к психологу. Организатор преступления комиссией медицинских экспертов был признан вменяемым.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 21.12.16

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