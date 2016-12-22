Петербургский бизнесмен попался на мошенничестве на 8 млн рублей

Публикации за 22.12.16

Гендиректор петербургской фирмы задержан за мошенничество на 8 млн рублей. Коммерсант задержан, возбужден уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает «Фонтанка», фигурант – 31-летний генеральный директор компании, занимающейся поставкой продуктов. Его подозревают в том, что он произвел несанкционированный перевод денег – 7,9 млн рублей – со счета коллеги в Райффайзенбанке, а затем по своему усмотрению распорядился деньгами.

При обыске после задержания у предпринимателя нашли и изъяли многочисленные магнитные носители информации, 2 системных блока, 2 ноутбука, сим-карты, мобильные телефоны, печати различных юридических лиц, документы. Ведется расследование.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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