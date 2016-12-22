В Ленобласти подросток в наушниках погиб под колесами поезда

Публикации за 22.12.16

В поселке Толмачево Лужского района Ленобласти подросток погиб под колесами поезда. Паренек гулял вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал звук приближающегося локомотива.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, машинист сигналил и применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию. Подросток шёл спиной к поезду и не сдвинулся в сторону. Ведется проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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